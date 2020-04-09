В Азербайджане 10 000 человек получили пособия по 190 манатов

В Азербайджане началась выдача единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в Министертсве труда и социальной защиты населения Азербайджана в качестве безработных.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и коммуникациям Министерства, единовременная выплата в размере 190 манатов для 10 тысяч безработных была переведена в филиалы банков и почтовые отделения.

Отмечается, что на указанный телефонный номер данных лиц будет отправлено СМС о выплате, после получения которого безработные могут обратиться в любое почтовое отделение, (в случае, если в СМС указано ООО "Азерпочт") или в любой филиал указанного в СМС банка, получив предварительное разрешение на выезд из дома.

Выдача выплат будет продолжаться ежедневно, и оставшиеся зарегистрированные лица в качестве безработных также будут обеспечены выплатой.