В Баку нарушитель карантина арестован на 15 суток

Продолжаются мероприятия в отношении нарушителей особого карантинного режима на территории Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел, 23 апреля во время проверок на контрольном посту в Сабаильском районе один человек отказался предоставить удостоверение личности, поднял шум и не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, передает Day.Az.

Сотрудники полиции задержали его и доставили в Отделение полиции №9 Сабаильского РУП. Была установлена личность нарушителя - им является житель Лянкяранского района Джамиль Ахмедли.

В его отношении согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках был составлен протокол и решением районного суда он был арестован в административном порядке на 15 суток.