https://news.day.az/society/1228551.html В Азербайджане запущены еще две услуги в связи с коронавирусом
В Азербайджане запущены еще две услуги в связи с коронавирусом
В Азербайджане в связи с коронавирусом запущены еще две услуги.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева запущены две новые услуги call-центра "1542" Госагентства - психологическая поддержка и поддержка по поликлиническим услугам.
Психологическая поддержка будет оказываться по трем направлениям.
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