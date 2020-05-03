Пожар в доме в Баку потушен

22:59

Пожар в доме по улице Джалила Мамедгулузаде 19 в Ясамальском районе Баку потушен.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время ведется работа по сносу конструктивных элементов для тушения мелких источников дыма. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

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22:20

В Ясамальском районе Баку, в доме по улице Джалила Мамедгулузаде 19 произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие наряды Государственной службы пожарной охраны МЧС были немедленно привлечены на место происшествия.

"В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.