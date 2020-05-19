https://news.day.az/society/1236504.html Названы улицы, по которым пройдут маршруты трамваев в Баку - СПИСОК
Названы улицы, по которым пройдут маршруты трамваев в Баку - СПИСОК
Одним из проектов, которые будут способствовать значительному уменьшению заторов в Баку, является восстановление трамвайных линий.
Как передает Day.Az, в 2019 году председатель ЗАО "Азербайджанские железнодорожные линии" Джавид Гурбанов сказал, что данная тема находится на повестке дня.
Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железнодорожные линии", в данный момент ведутся переговоры с соответствующими структурами для восстановления трамвайных линий.
Напомним, что ранее Джавид Гурбанов казал, что трамвайные линии будут охватывать поселки Ахмедлы и Баладжары в Баку, Пиршаги Абшеронского района, Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте.
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