Названы улицы, по которым пройдут маршруты трамваев в Баку

Одним из проектов, которые будут способствовать значительному уменьшению заторов в Баку, является восстановление трамвайных линий.

Как передает Day.Az, в 2019 году председатель ЗАО "Азербайджанские железнодорожные линии" Джавид Гурбанов сказал, что данная тема находится на повестке дня.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железнодорожные линии", в данный момент ведутся переговоры с соответствующими структурами для восстановления трамвайных линий.

Напомним, что ранее Джавид Гурбанов казал, что трамвайные линии будут охватывать поселки Ахмедлы и Баладжары в Баку, Пиршаги Абшеронского района, Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте.