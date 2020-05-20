Будет ли возможен въезд-выезд в регионы во время Рамазана?

"Въезд-выезд в районы в связи с праздником Рамазан пока не разрешен. Но в ближайшие дни может возникнуть новая ситуация, может быть принято новое решение".

Как передает Day.Az, об этом в своем заявлении e-huquq.az заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, запрет на въезд-выезд из Баку, Сумгайыта, Лянкярана, Гянджи и Абшеронского района все еще в силе.

"Но мы должны ждать следующих нескольких дней. В этом случае мы объявим решение. Как вам известно, перемещение между другими районами возможно".