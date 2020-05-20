Как в Азербайджане хоронят лиц, скончавшихся от коронавируса?

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос о том, как хоронят лиц, скончавшихся от коронавируса, сообщает Day.Az.

Он отметил, что с религиозной точки зрения в процедуре похорон граждан, которые скончались от коронавируса, никаких различий нет: "Просто есть определенные медицинские правила. Церемония похорон проводится так, как это предусматривается исламом".

Отметим, что по состоянию на 19 мая в Азербайджане выявлено 3 518 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 198, скончался 41 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 279 лиц, из них состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 59 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

Как сообщали ранее в TƏBİB, при захоронении лиц, скончавшихся от коронавируса, не предусмотрены какие-либо специальные меры. Данный вопрос также отражен в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.