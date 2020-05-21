https://news.day.az/society/1237416.html Северный ветер очищает Баку от загрязнения окружающей среды
Северный ветер очищает Баку от загрязнения окружающей среды
Город Баку выгодно отличается от других мегаполисов тем, что на Абшеронском полуострове в основном дует северный ветер.
Как сообщает Day.Az об этом заявила сегодня на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров директор Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, условия интенсивных ветров неблагоприятны для скопления вредных веществ.
"Поэтому в Баку не так много случаев смога. Преимущество Абшеронского полуострова перед другими местностями в том, что с сокращением выбросов транспортного сектора уменьшается загрязнение окружающей среды ", - подытожила она.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре