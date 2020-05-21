Северный ветер очищает Баку от загрязнения окружающей среды

Город Баку выгодно отличается от других мегаполисов тем, что на Абшеронском полуострове в основном дует северный ветер.

Как сообщает Day.Az об этом заявила сегодня на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров директор Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, условия интенсивных ветров неблагоприятны для скопления вредных веществ.

"Поэтому в Баку не так много случаев смога. Преимущество Абшеронского полуострова перед другими местностями в том, что с сокращением выбросов транспортного сектора уменьшается загрязнение окружающей среды ", - подытожила она.