В Баку выявлен незаконно действующий ресторан

Выявлен еще один ресторан, который оказывал услуги клиентам после 18:00, нарушая тем самым правила карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, установлено, что это расположенный в поселке Баладжары ресторан "Булаг", владельцем которого является житель столицы Акиф Сулейманов.

Сотрудники полиции установили, что объект нарушал санитарно-карантинные правила, функционировал подпольно. Всего в объекте были задержаны и доставлены в 6-е отделение полиции Бинагадинского района 8 человек. Там сотрудники полиции выдали им медицинские маски.

В их отношении составлены протоколы, выписаны штрафы.