https://news.day.az/society/1237546.html В Баку выявлен незаконно действующий ресторан - ФОТО
В Баку выявлен незаконно действующий ресторан - ФОТО
Выявлен еще один ресторан, который оказывал услуги клиентам после 18:00, нарушая тем самым правила карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, установлено, что это расположенный в поселке Баладжары ресторан "Булаг", владельцем которого является житель столицы Акиф Сулейманов.
Сотрудники полиции установили, что объект нарушал санитарно-карантинные правила, функционировал подпольно. Всего в объекте были задержаны и доставлены в 6-е отделение полиции Бинагадинского района 8 человек. Там сотрудники полиции выдали им медицинские маски.
В их отношении составлены протоколы, выписаны штрафы.
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