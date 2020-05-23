https://news.day.az/society/1237851.html В Азербайджане выпал град
В Азербайджане выпал град
В селах Биринджи Шихлы, Икинджи Шихлы и Йухары Салахлы Газахского района выпал град, который продолжался примерно 10 минут.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Национальной службы гидрометеорологии, поскольку град выпал за пределами станции и пунктов, было невозможно измерить его диаметр.
Процесс сопровождался сильным северо-западным ветром и проливным дождем.
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