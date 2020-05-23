Когда будут разрешены поездки из Баку в регионы?

"Правила социальной изоляции строго контролируются в автобусах, курсирующих от Бакинского международного автовокзала до Сумгайыта".

Как передает Day.Az, об этом в заявлении ATV сказала пресс-секретарь Бакинского международного автовокзала Парвин Мамедова.

Она также уточнила вопрос об эксплуатации автобусов из Баку в регионы:

"Если на следующем этапе смягчения карантинных мер будет разрешено восстановление общественного транспорта, Бакинский международный автовокзал готов к этому. Но это зависит от решения Оперативного штаба. В настоящее время пассажирам не разрешается путешествовать на дальние расстояния".