https://news.day.az/society/1237924.html Когда будут разрешены поездки из Баку в регионы? - Официально
Когда будут разрешены поездки из Баку в регионы? - Официально
"Правила социальной изоляции строго контролируются в автобусах, курсирующих от Бакинского международного автовокзала до Сумгайыта".
Как передает Day.Az, об этом в заявлении ATV сказала пресс-секретарь Бакинского международного автовокзала Парвин Мамедова.
Она также уточнила вопрос об эксплуатации автобусов из Баку в регионы:
"Если на следующем этапе смягчения карантинных мер будет разрешено восстановление общественного транспорта, Бакинский международный автовокзал готов к этому. Но это зависит от решения Оперативного штаба. В настоящее время пассажирам не разрешается путешествовать на дальние расстояния".
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