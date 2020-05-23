Дорожная полиция предупредила граждан о штрафах за водительские права

Дорожная полиция предупредила автовладельцев о взыскании штрафов за водительские права, срок которых истек после отмены карантина.

Льготный период для тех, у кого истек срок водительских удостоверений с ограничением карантина, истекает 31 мая 2020 года. К этой дате необходимо завершить замену старых водительских прав на новые в службе ASAN и ASAN Kommunal. Те, кто водит автомобиль с истекшим водительским удостоверением, будут оштрафованы.

Один из интересных моментов - когда будет возобновлен технический осмотр автомобилей и будут ли оштрафованы те, кто не прошел технический осмотр до 31 мая.

Как передает Day.Az, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев сказал, что общественность будет проинформирована об этом.

Кямран Алиев также сказал, что водителям разрешат провести техосмотр своих автомобилей после окончания карантинного режима.