Тяжелое ДТП в Турции, погибли три гражданина Азербайджана

В ДТП в Турции погибли три гражданина Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня в поселке Оф в Трабзоне. Автомобиль с азербайджанскими рабочими, работающими на чайной плантации, врезался в электрический столб.

Автомобиль (госномер - 61 MA 0611), управляемый водителем азербайджанского происхождения Фаришом Фаришовым, после удара загорелся. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, трое рабочих азербайджанского происхождения погибли.