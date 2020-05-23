https://news.day.az/society/1237993.html Тяжелое ДТП в Турции, погибли три гражданина Азербайджана
Тяжелое ДТП в Турции, погибли три гражданина Азербайджана
В ДТП в Турции погибли три гражданина Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня в поселке Оф в Трабзоне. Автомобиль с азербайджанскими рабочими, работающими на чайной плантации, врезался в электрический столб.
Автомобиль (госномер - 61 MA 0611), управляемый водителем азербайджанского происхождения Фаришом Фаришовым, после удара загорелся. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, трое рабочих азербайджанского происхождения погибли.
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