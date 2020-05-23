AZAL и BUTA продлили срок бесплатного перебронирования авиабилетов

"В связи с продолжающийся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также закрытием границ стран, куда выполняются рейсы компаний "Азербайджанские авиалинии" и "Buta Airways", срок бесплатного перебронивания продлен на авиабилеты с вылетами до 15 июня 2020 года включительно". ⠀

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Также в качестве альтернативы пассажирам предлагается ваучеры, равносильные сумме авиабилета либо возврат денежных средств, который будет осуществлен в течение 60 дней после возобновления деятельности авиакомпании", - отмечается в информации.