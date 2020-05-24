Высота волн на Каспии достигла 6,6 метра

По состоянию на утро 24 мая погода в Азербайджане была нестабильной, местами шел дождь и дул сильный северо-западный ветер, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Количество дождевых осадков в Сарыбаше (Гахский район) составило 5 миллиметров, в Гусаре, Кишчае (Шекинский район) - 2 миллиметра, в Закатале, Губе, Мингячевире, Хыналыге, Гедабеке, Нафталане, Шамкире, Дашкесане, Шеки, селах Халтан и Гырыз (Губинский район) - один миллиметр.

Скорость северо-западного ветра в Нефтчале достигла 35 м/с, Нафталане - 32 м/с, в Товузе, Агстафе, Барде, Тертере - 25 м/с, в Газимаммаде, Евлахе, - 23 м/с, Агдаме, Хачмазе - 20 м/с, Шамкире - 19 м/с, Сальяне, Зардабе - 18 м/с, Гёйчае, Мингячевире, Ярдымлы - 16 м/с, на Абшеронском полуострове и в морском районе Абшерона: в Сумгайыте, Маштаге, Баку - 35 м/с, на Нефтяных камнях - 29 м/с, на Чилов адасы - 27 м/с, на острове Пираллахи, в поселке Алят - 24 м/с, в поселке Бина - 23 м/с, в Забрате - 20 м/с.

Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 6,6 метра.