Глава Шамахы прокомментировал сообщения о заражении сотрудников ИВ коронавирусом

Сотрудники Исполнительной власти (ИВ) Шамахинского района работают в настоящее время в режиме онлайн, находясь на самоизоляции. Как передает Day.Az, об этом в интервью AzTV сказал глава районной ИВ Таир Мамедов.

По его словам, как и по всей стране, в Шамахе осуществляются меры по пресечению распространения коронавирусной инфекции: "Во время проверки на коронавирус тест одного из наших сотрудников оказался положительным. В связи с этим другие сотрудники ИВ, в том числе и я, работают сейчас в режиме онлайн, так как находятся на самоизоляции".