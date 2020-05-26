Обнародованы правила посещения и работы пляжей в Азербайджане

Утверждены методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) на пляжах и в центрах водных видов отдыха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в методических указаниях говорится, что документ составлен на основе результатов научных исследований, проводимых в настоящее время в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), с целью защиты здоровья сотрудников и граждан на пляжах, в бассейнах и аквапарках.

Согласно имеющейся информации, COVID-19 может передоваться непосредственно воздушно-капельным путем или через ротовую полость, глаза, нос и т. д. после контакта с загрязненными поверхностями.

Во многих случаях у инфицированных людей встречаются легкие симптомы, но у пожилых или у инфицированных людей, имеющих сопутствующие заболевания, наблюдаются острые осложнения.

К профилактическим мерам заболевания относятся: гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, избегание прикосновения руками глаз, полости рта, носа. Регулярная очистка и дезинфекция поверхностей общего пользования в общественных местах снижает риск заражения.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.