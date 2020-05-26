В Азербайджане выявлено 132 случая инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, один скончался

В Азербайджане выявлено 132 случая инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, один скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется