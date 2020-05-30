https://news.day.az/society/1239553.html В Сумгайыте столкнулись два грузовика, есть погибшие
В Сумгайыте столкнулись два грузовика, есть погибшие
В городе Сумгайыт столкнулись два грузовых автомобиля - DAF и "КамАЗ".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли из деформированных автомобилей тела погибших - водителя грузовика DAF Саилова Агарзы Чапы оглу (1951 г.р.), водителя грузовика "КамАЗ" Асланова Асафа Адалят оглу (1995 г.р.).
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