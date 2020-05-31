В Азербайджане «КамАЗ» въехал в стадо овец, убив 25 животных

В Гёйгёле "КамАЗ" въехал в стадо овец.   

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на магистральном шоссе Баку-Газах.

В результате происшествия погибли 25 овец, еще 10 голов скота покалечено.   

Пострадал также пастух Мамед Мамедов.

Выясняются обстоятельства ДТП.  