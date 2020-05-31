https://news.day.az/society/1240011.html В Азербайджане «КамАЗ» въехал в стадо овец, убив 25 животных - ФОТО
В Азербайджане «КамАЗ» въехал в стадо овец, убив 25 животных - ФОТО
В Гёйгёле "КамАЗ" въехал в стадо овец.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на магистральном шоссе Баку-Газах.
В результате происшествия погибли 25 овец, еще 10 голов скота покалечено.
Пострадал также пастух Мамед Мамедов.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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