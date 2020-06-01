Lider TV требуют признать банкротом

1 июня Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства транспорта, связи и высоких технологий подало иск о признании банкротом и назначении администратора имущества ООО "Lider TV и Радио-Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на объединение, исковое заявление будет рассмотрено 8 июня в Бакинском коммерческом суде.

Отметим, что ООО "Lider TV и Радио-Азербайджан" зарегистрировано в 1998 году. При компании действует Lider TV(с 1 сентября 2000 года), а также Radio Lider.