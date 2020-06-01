Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с Международным днем защиты детей

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении отмечается, что 1 Июня - Международный день защиты детей, как и во всем мире, отмечается и в Азербайджане. Будучи уполномоченным по правам человека Азербайджана Сабина Алиева искренне поздравила и пожелала успехов всем детям, их родителям, а также всем, кто занят защитой их интересов, по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

"На современном этапе эффективное обеспечение, защита и продвижение прав детей являются важнейшими факторами, обуславливающими развитие государства и общества в целом. Поэтому, защита прав детей, которые являются нашим будущим, достижение их всестороннего развития - в числе важнейших задач, стоящих перед государством.

В Конституции Азербайджана, Конвенции ООН "О правах детей", а также в ряде других международных соглашений, стороной в которых явялется Азербайджан, закреплены важнейшие пункты в связи с защитой прав детей. Их выполнение контролируется государством", - говорится в заявлении.

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