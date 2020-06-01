https://news.day.az/society/1240332.html В Азербайджане у сотрудника прокуратуры выявлен COVID-19
В Азербайджане у сотрудника прокуратуры выявлен COVID-19
В Азербайджане у сотрудника прокуратуры выявлен COVID-19.
Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в рамках профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусом сотрудники прокуратуры прошли тестирование, передает Day.Az.
Лишь у одного из них было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время этот сотрудник проходит лечение в режиме социальной изоляции.
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