В Азербайджане у сотрудника прокуратуры выявлен COVID-19.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в рамках профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусом сотрудники прокуратуры прошли тестирование, передает Day.Az.

Лишь у одного из них было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время этот сотрудник проходит лечение в режиме социальной изоляции.