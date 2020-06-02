https://news.day.az/society/1240675.html В этом месяце начинается прием в I класс в лицеи и гимназии
В этом месяце начинается прием в I класс в лицеи и гимназии
Прием в I классы общеобразовательных учреждений, лицеев и гимназий, работающих с одаренными детьми, будет проводиться в течение июня текущего года, а в другие классы - во второй половине августа.
Как сообщает Day.Az, об этом было сказано во время обсуждений, проведенных Министерством образования по вопросам подачи в школу электронных документов в I класс.
Было отмечено, что прием документов в I класс детей, чьи заявления были зарегистрированы в электронном виде, начинается со второй половины августа текущего года. Подчеркнуто, что речь здесь идет о физическом приеме документов ребенка.
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