В этом месяце начинается прием в I класс в лицеи и гимназии

Прием в I классы общеобразовательных учреждений, лицеев и гимназий, работающих с одаренными детьми, будет проводиться в течение июня текущего года, а в другие классы - во второй половине августа.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано во время обсуждений, проведенных Министерством образования по вопросам подачи в школу электронных документов в I класс.

Было отмечено, что прием документов в I класс детей, чьи заявления были зарегистрированы в электронном виде, начинается со второй половины августа текущего года. Подчеркнуто, что речь здесь идет о физическом приеме документов ребенка.