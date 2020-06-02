https://news.day.az/society/1240735.html В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Минобразования
В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Минобразования
К выпускным экзаменам также будут допущены ученики, получившие неудовлетворительные годовые отметки, им будет выдан соответствующий документ.
Об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов, передает Day.Az.
Он добавил, что все ученики 5-8-х и 10-х классов, которые будут недовольны годовыми отметками, смогут принять участие в переоценивании и улучшить свои показатели успеваемости.
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