В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам

К выпускным экзаменам также будут допущены ученики, получившие неудовлетворительные годовые отметки, им будет выдан соответствующий документ.

Об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов, передает Day.Az.

Он добавил, что все ученики 5-8-х и 10-х классов, которые будут недовольны годовыми отметками, смогут принять участие в переоценивании и улучшить свои показатели успеваемости.