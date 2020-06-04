Коронавирус будет с нами еще долго

"Этот вирус долгое время, как минимум до появления вакцины и эффективного лечения, будет с нами".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане отметила, что после изобретения вакцины ВОЗ постарается сделать так, чтобы она была доступна каждому: "До того времени нашли люди должны быть ответственными и осторожными.

Мы уже хорошо знаем суть вируса. Мониторинг эпидемии в режиме реального времени очень важен. Очень важно выявлять все подозрительные случаи, брать в карантин".