Бакинское метро не будет работать

Бакинский метрополитен приостановит работу в выходные.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района" от четвертого июня 2020 года Бакинский метрополитен приостанавливает деятельность с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня.