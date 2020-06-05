Бахтияр Алиев: Введение жесткого режима карантина в выходные направлено на защиту здоровья граждан

Введение жесткого режима карантина в выходные на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района направлено на защиту здоровья граждан.

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

Он сообщил, что целью всех мер, принятых в стране, является защита здоровья населения.

"Благодаря принятым мерам ситуацию удалось взять под контроль, число инфицированных уменьшилось. Учитывая это было принято решение о смягчении режима карантина, устранении ряда ограничений. Однако, несерьезный подход некоторых граждан к этому вопросу привел к тому, что за последние дни число инфицированных коронавирусом резко возросло.

Поэтому принятие изоляционных мер было необходимым. В настоящее время стране полностью обеспечена продовольственная безопасность населения.В борьбе с этим бедствием мы должны продемонстрировать солидарность, все должны носить маски, так как это жизненно необходимо", - сказал Бахтияр Алиев.

По словам председателя комитета, тот факт, что Президент Ильхам Алиев во время участия на открытии Музея государственной символики в Тертере третьего июня был в маске, должен быть примером для каждого гражданина.

"Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность, и строго соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров", - подытожил Бахтияр Алиев.