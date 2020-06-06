В Гяндже закрыли хлебный цех, работавший вопреки требованиям карантинного режима

В Гяндже выявлен хлебный цех, работавший вопреки требованиям карантинного режима.



Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции приостановили деятельность находящегося на территории Низаминского района Гянджи цеха.

В отношении работников и владельца объекта приняты меры в соответствии с законодательством.