https://news.day.az/society/1241937.html В Гяндже закрыли хлебный цех, работавший вопреки требованиям карантинного режима - ФОТО
В Гяндже выявлен хлебный цех, работавший вопреки требованиям карантинного режима.
В Гяндже закрыли хлебный цех, работавший вопреки требованиям карантинного режима - ФОТО
В Гяндже выявлен хлебный цех, работавший вопреки требованиям карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции приостановили деятельность находящегося на территории Низаминского района Гянджи цеха.
В отношении работников и владельца объекта приняты меры в соответствии с законодательством.
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