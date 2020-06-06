В Азербайджане обнародована фактическая погода

В большинстве районов Азербайджана шестого июня выпали осадки, прошли грозы, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, количество осадков в Грызе и Хыналыге составило 13 миллиметров, Шеки - 11, Халтане - 6, Гусаре, Агдаме, Гёйтепе и Кишчае (Шеки) - 4, Огузе и Тертере - 3, Балакене, Гёйчае, Барде, Губе и Алтыагадже - 2, Гедабее, Гёйгёле, Мярязи, Шамахе, Загатале и Маштаге - 1 миллиметр.

5 июня в селе Гарагачы Тертерского района выпал град диаметром 1,2-1,5 миллиметра, в селе Гаджигая Товузского района, в селах Хархар, Зяхмят и Саманлы Гедабейского района, в южной части Шекинского района - диаметром 1 миллиметр.

Порывы северо-западного ветра ночью достигали 25 м/с.

В Баку температура воздуха была на 1 градус выше климатической нормы. Максимальная температура в столице и на Абшеронском полуострове составит 22-26 градусов тепла, в равнинных районах - 30-35, в горных - 21-24, в Нахчыванской Автономной Республике - 25-28 градусов тепла.