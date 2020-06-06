https://news.day.az/society/1242010.html "Торговая" в период жесткого карантина - ФОТОРЕПОРТАЖ
"Торговая" в период жесткого карантина - ФОТОРЕПОРТАЖ
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес постановление об ужесточении режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района с 00:00 шестого до 06:00 восьмого июня в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим полностью опустела и улица Низами, также известная под названием "Торговая".
Представляем вашему вниманию фотографии с "Торговой".
Фото: Эльмин Байрамлы
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