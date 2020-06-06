https://news.day.az/society/1242027.html В Габале выпал град - ФОТО - ВИДЕО
В Габале выпал град - ФОТО - ВИДЕО
Национальная служба гидрометеорологии при минэкологии и природных ресурсов обнародовала информацию о погодных условиях на территории Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Службу, в настоящее время в Габале наблюдается ливень, выпал град.
Также град выпал в селе Башдашагыл Огузского района.
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