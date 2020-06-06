В Габале выпал град

Национальная служба гидрометеорологии при минэкологии и природных ресурсов обнародовала информацию о погодных условиях на территории Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Службу, в настоящее время в Габале наблюдается ливень, выпал град.

Также град выпал в селе Башдашагыл Огузского района.