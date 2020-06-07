Завтра бакинское метро возобновит свою работу

Бакинский метрополитен с завтрашнего дня будет работать в усиленном режиме.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, весь персонал метрополитена будет работать с 06:00 8 июня: "С 06:00 утра движение будет продолжаться в усиленном режиме, в соответствии с методическими указаниями. Движение на линии Ази Асланов-28 Мая будет с 2-минутными интервалами. Из-за усиленного режима работы выделена дополнительная рабочая сила, были подготовлены запасные поезда".

Мамедов сказал, что, если в утренние часы будут какие-либо дополнительные инструкции и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, принцип работы будет скорректирован с учетом этих правил.