На бакинских улицах и проспектах проведена усиленная дезинфекция

Исполнительная власть города Баку продолжает специальные меры во всех районах столицы с целью дальнейшего расширения борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) в столице, передает Day.Az.

Согласно соответствующему распоряжению Оперативного штаба при Кабинете министров, учитывая строгий режим карантина, введенный на 2 дня в пяти городах и одном районе страны, включая Баку, а также тот факт, что жители столицы будут в эти дни дома, начиная с утренних часов, в пятый раз были проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы на главных улицах и проспектах столицы с помощью специальных химических средств.

К дезинфекционным работам были привлечены 40 специальных транспортных средств и 2000 работников коммунальных служб.