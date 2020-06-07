На бакинских улицах и проспектах проведена усиленная дезинфекция - ФОТО
Исполнительная власть города Баку продолжает специальные меры во всех районах столицы с целью дальнейшего расширения борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) в столице, передает Day.Az.
Согласно соответствующему распоряжению Оперативного штаба при Кабинете министров, учитывая строгий режим карантина, введенный на 2 дня в пяти городах и одном районе страны, включая Баку, а также тот факт, что жители столицы будут в эти дни дома, начиная с утренних часов, в пятый раз были проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы на главных улицах и проспектах столицы с помощью специальных химических средств.
К дезинфекционным работам были привлечены 40 специальных транспортных средств и 2000 работников коммунальных служб.
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