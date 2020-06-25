В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса по приему в магистратуру.

Как передает Day.Az в ГЭЦ, бакалавры могут ознакомиться с результатами, отправив смс с "номером дела" на мобильный номер 7727.

В ближайшее время результаты будут также опубликованы на сайте ГЭЦ.

Принятые в магистратуру бакалавры должны в период с 6-го до 15 июня (за исключением субботы и воскресенья) представить требуемые документы в соответствующие вузы и пройти регистрацию. Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут удалены со списков принятых лиц.

Дата приема по незамещенным плановым местам будет объявлена дополнительно.