https://news.day.az/society/1247953.html В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в магистратуру
В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в магистратуру
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса по приему в магистратуру.
Как передает Day.Az в ГЭЦ, бакалавры могут ознакомиться с результатами, отправив смс с "номером дела" на мобильный номер 7727.
В ближайшее время результаты будут также опубликованы на сайте ГЭЦ.
Принятые в магистратуру бакалавры должны в период с 6-го до 15 июня (за исключением субботы и воскресенья) представить требуемые документы в соответствующие вузы и пройти регистрацию. Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут удалены со списков принятых лиц.
Дата приема по незамещенным плановым местам будет объявлена дополнительно.
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