Задержаны лица, оскорблявшие молодых исполнителей в соцсетях

Задержаны лица, оскорблявшие в социальных сетях молодых исполнителей, которые подготовили видеоролик с поздравлением сотрудников полиции.

Как передает Day.Az, об этом сказал руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов.

"На основании обращений исполнителей предприняты меры по привлечению к ответственности лиц, писавших оскорбления в их адрес в социальных сетях. В отношении каждого задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях", - сказал Захидов.

По его словам, решением суда в отношении многих из них были наложены административные аресты, а некоторые были оштрафованы.

"Мы рекомендуем нашим гражданам, особенно молодежи, использовать социальные сети для повышения мировоззрения, знаний и грамотности", - добавил глава пресс-службы МВД.