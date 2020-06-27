https://news.day.az/society/1248467.html Министерство о применении в Азербайджане технологии 5G
Министерство о применении в Азербайджане технологии 5G
Технология 5G в Азербайджане не применяется.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Сообщается, что 5G в качестве пилотного проекта была протестирована в течение короткого времени в рамках "Bakutel-2019".
Радиочастоты, используемые в 5G, располагаются в неинонизируемом радиоспектральном диапазоне. Международные институты регулярно изучают влияние неонизируемых радиочастот на здоровье человека.
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