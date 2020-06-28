В Азербайджане выявлено 534 новых случая заражения коронавирусом, 307 вылечившихся, 5 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 16 424 факта заражения коронавирусной инфекцией. 9 026 человек вылечились, 198 человек умерли, 7200 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 106, а за прошедшее время - 468 967 тестов на коронавирус.