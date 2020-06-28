https://news.day.az/society/1248608.html В Азербайджане аннулировали разрешения работников этих сфер - СПИСОК
В Азербайджане аннулировали разрешения работников этих сфер - СПИСОК
Внесены изменения в систему разрешений во время специального карантинного режима, применяемого в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и на Абшероне.
Как сообщает Day.Az, сегодня были отозваны разрешения ряда граждан.
Согласно решению Кабинета министров, количество работников в сферах, которым разрешено работать, должно быть сокращено. Таким образом, количество работников, задействованных в областях работы и обслуживания не должно превышать 50% от общего числа сотрудников.
С полным списком сфер, в которых аннулированы разрешения работников, можно ознакомиться по ссылке.
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