В Азербайджане аннулировали разрешения работников этих сфер

Внесены изменения в систему разрешений во время специального карантинного режима, применяемого в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и на Абшероне.

Как сообщает Day.Az, сегодня были отозваны разрешения ряда граждан.

Согласно решению Кабинета министров, количество работников в сферах, которым разрешено работать, должно быть сокращено. Таким образом, количество работников, задействованных в областях работы и обслуживания не должно превышать 50% от общего числа сотрудников.

С полным списком сфер, в которых аннулированы разрешения работников, можно ознакомиться по ссылке.

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