https://news.day.az/society/1248677.html Доцент БГУ скончался от коронавируса
Доцент БГУ скончался от коронавируса
Скончался доцент кафедры химической физики наноматериалов факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), кандидат физико-математических наук Набиев Нагиф Сафтар оглу.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении БГУ в Facebook.
В социальных сетях появились сообщения о том, что 60-летний Н.Набиев умер от коронавируса.
Отметим, что Н.Набиев в 1977-1982 годах учился на физическом факультете БГУ, с 1986 года начал педагогическую деятельность в университете.
С 2015 года был руководителем группы республиканской и международной предметных олимпиад по физике.
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