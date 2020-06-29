«Бакметрополитен» выпускает на линию два новых поезда

"C сегодняшнего дня в эксплуатацию будут введены еще два новых поезда ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал глава пресс-службы и начальник отдела по связям с общественностью ЗАО Бахтияр Мамедов.

Четыре новых поезда нового поколения модели B, состоящие из 20 вагонов, произведены по заказу ЗАО "Бакинский метрополитен" на Мытищинском вагоностроительном заводе предприятия "Метровагонмаш". В плане перспективного развития Бакинского метрополитена предусмотрено обновление вагонного парка, пассажиров ждут более современные и удобные вагоны.

"В результате шагов, предпринятых в этом направлении с момента основания ЗАО, в течение последних шести лет на подземных стальных магистралях столицы функционируют 55 новых поездов", - отметил Б.Мамедов