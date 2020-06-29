https://news.day.az/society/1248779.html В Азербайджане приговоренных к общественным работам будут контролировать иначе - поправка в Уголовный кодекс
В Азербайджане приговоренных к общественным работам будут контролировать иначе - поправка в Уголовный кодекс
В Азербайджане за лицами, приговоренными судом к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это отражено в поправке в Уголовный кодекс, которая в третьем чтении обсуждалась на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, в Кодекс вносится статья 47.2-1 нижеследующего содержания:
"47.2-1. В местах выполнения общественных работ на лиц, приговоренных судом к общественным работам, налагается обязанность носить электронный браслет, и следить за тем, чтобы он был включенным".
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.
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