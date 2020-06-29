Пожар в жилом здании в Баку

В Баку начался пожар в жилом здании. 

Как сообщает АПА с места происшествия, пожар произошел в гараже многоэтажного здания на улице Сабита Оруджова в Насиминском районе. К тушению пожара привлечены пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az.  

Жильцов призвали покинуть здание.