https://news.day.az/society/1248934.html Пожар в жилом здании в Баку - ФОТО
Пожар в жилом здании в Баку - ФОТО
В Баку начался пожар в жилом здании.
Как сообщает АПА с места происшествия, пожар произошел в гараже многоэтажного здания на улице Сабита Оруджова в Насиминском районе. К тушению пожара привлечены пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az.
Жильцов призвали покинуть здание.
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