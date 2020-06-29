В Баку оштрафованы владелец и посетители кафе, нарушившего карантин

В Сабаильском районе Баку выявлено кафе, сотрудники которого нарушали правила специального карантинного режима. Заведение функционировало вне установленного времени, нарушались соблюдение социального расстояния и условия превентивных мер.

Как сообщает Day.Az, в результате проведенных сотрудниками Отдела общественной безопасности, пост-патрульной службы Сабаильского районного управления полиции мероприятий арендатор и посетители кафе "Марани" (ул. У.Гаджибекова) привлечены к административной ответственности.

Задержаны 3 человека, в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках они оштрафованы на 200 манатов.