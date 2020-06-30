https://news.day.az/society/1249203.html Назначен старший помощник генпрокурора Азербайджана
Назначен старший помощник генпрокурора Азербайджана
В Генеральной прокуратуре Азербайджана новое назначение, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Приказом, подписанным генеральным прокурором Кямраном Алиевым, Турал Асланов назначен на должность старшего помощника генпрокурора по особым поручениям.
Другим приказом Кямрана Алиева Вугар Мамедзаде назначен заместителем начальника Управления по производству вне рамок уголовного преследования генеральной прокуратуры.
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