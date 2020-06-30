https://news.day.az/society/1249329.html В аптеках достаточно лекарств для больных, лечащихся в домашних условиях - Министерство
В аптеках достаточно лекарств для больных, лечащихся в домашних условиях - Министерство
"В аптеках достаточно лекарств для больных, лечащихся в домашних условиях".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.
Он отметил, что в связи с этими лекарствами проблем нет.
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