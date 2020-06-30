"В аптеках достаточно лекарств для больных, лечащихся в домашних условиях".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Он отметил, что в связи с этими лекарствами проблем нет.