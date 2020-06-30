Цифры по коронавирусу в Азербайджане прозрачны.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что все цифры по количеству зараженных и смертельных случаях в стране немедленно сообщаются людям: "Это верный показатель прозрачных отношений, доверия и единства между государством и гражданами в нашей стране".