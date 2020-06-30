https://news.day.az/society/1249355.html Цифры по коронавирусу в Азербайджане прозрачны - Хикмет Гаджиев
Цифры по коронавирусу в Азербайджане прозрачны - Хикмет Гаджиев
Цифры по коронавирусу в Азербайджане прозрачны.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
Он отметил, что все цифры по количеству зараженных и смертельных случаях в стране немедленно сообщаются людям: "Это верный показатель прозрачных отношений, доверия и единства между государством и гражданами в нашей стране".
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