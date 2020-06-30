https://news.day.az/society/1249359.html Хикмет Гаджиев о задержанных в Дагестане азербайджанцах
Хикмет Гаджиев о задержанных в Дагестане азербайджанцах
Граждане Азербайджана, находясь на территории других стран, должны соблюдать их правила и порядки.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
По его словам, крайне важно избегать каких-либо действий насильственного характера: "Соответствующие структуры Азербайджана в связи с задержанными в Дагестане гражданами поддерживают контакты с правоохранительными органами России".
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