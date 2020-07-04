В Абшероне выявили незаконно работавшие швейные цеха, 56 человек оштрафованы

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Управления полиции Абшеронского района в одном из торговых объектов на территории района, были выявлены 5 незаконно функционирующих швейных цехов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, было установлено, что 56 человек работали в цехах без соблюдения каких-либо санитарно-гигиенических норм, нарушая правила особого карантинного режима.

Предприниматели и нарушившие закон лица были оштрафованы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

Отметим, в случае повторного совершения этих действий предусмотрен административный арест.