https://news.day.az/society/1250604.html В Абшероне выявили незаконно работавшие швейные цеха, 56 человек оштрафованы - ФОТО
В Абшероне выявили незаконно работавшие швейные цеха, 56 человек оштрафованы - ФОТО
В ходе рейда, проведенного сотрудниками Управления полиции Абшеронского района в одном из торговых объектов на территории района, были выявлены 5 незаконно функционирующих швейных цехов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, было установлено, что 56 человек работали в цехах без соблюдения каких-либо санитарно-гигиенических норм, нарушая правила особого карантинного режима.
Предприниматели и нарушившие закон лица были оштрафованы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.
Отметим, в случае повторного совершения этих действий предусмотрен административный арест.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре