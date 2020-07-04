В Самухе оштрафовали организаторов поминок

4 июля в Управление полиции Самухского района поступила информация об организации поминального мероприятия в селе Колайыр.

Как передает Day.Az, в ходе расследования было установлено, что жительница села Колайыр Халига Гусейнова установила палатку во дворе своего дома для проведения поминок своей 96-летней матери, которая скончалась 2 июля. В этом ей помогал супруг Икрам Аббасов, а также родственники Вусал и Джейхун Гусейновы.

В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках. Нарушители карантинного режима были оштрафованы на 200 манатов.